Chants de Noël

Amboise Indre-et-Loire

Profitez de chants de noël dans le centre-ville d’Amboise le dimanche 14 décembre 2025.

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34

English : Christmas carols

Enjoy Christmas carols in Amboise town centre on Sunday 14th December 2025.

German :

Genießen Sie am Sonntag, dem 14. Dezember 2025, Weihnachtslieder in der Innenstadt von Amboise.

Italiano :

Godetevi i canti natalizi nel centro di Amboise domenica 14 dicembre 2025.

Espanol : Villancicos

Disfrute de los villancicos en el centro de Amboise el domingo 14 de diciembre de 2025.

L’événement Chants de Noël Amboise a été mis à jour le 2025-11-24 par OFFICE AMBOISE