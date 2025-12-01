Chants de Noël Amboise
Chants de Noël Amboise dimanche 14 décembre 2025.
Chants de Noël
Amboise Indre-et-Loire
Profitez de chants de noël dans le centre-ville d’Amboise le dimanche 14 décembre 2025.
English : Christmas carols
Enjoy Christmas carols in Amboise town centre on Sunday 14th December 2025.
German :
Genießen Sie am Sonntag, dem 14. Dezember 2025, Weihnachtslieder in der Innenstadt von Amboise.
Italiano :
Godetevi i canti natalizi nel centro di Amboise domenica 14 dicembre 2025.
Espanol : Villancicos
Disfrute de los villancicos en el centro de Amboise el domingo 14 de diciembre de 2025.
