Chants de Noël avec la chorale Arc en Ciel Eglise des Carmes Le Puy-en-Velay

Chants de Noël avec la chorale Arc en Ciel

Eglise des Carmes Avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Chants de Noël par la chorale Arc en Ciel avec chœurs, trompette et orgue.

Eglise des Carmes Avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40 contact.ville@lepuyenvelay.fr

English :

Christmas carols by the Arc en Ciel choir with choir, trumpet and organ.

