Chants de Noël avec la chorale Arc en Ciel Eglise des Carmes Le Puy-en-Velay
Chants de Noël avec la chorale Arc en Ciel Eglise des Carmes Le Puy-en-Velay samedi 20 décembre 2025.
Chants de Noël avec la chorale Arc en Ciel
Eglise des Carmes Avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 17:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Chants de Noël par la chorale Arc en Ciel avec chœurs, trompette et orgue.
.
Eglise des Carmes Avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40 contact.ville@lepuyenvelay.fr
English :
Christmas carols by the Arc en Ciel choir with choir, trumpet and organ.
L’événement Chants de Noël avec la chorale Arc en Ciel Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay