Chants de Noël Béarnais

Eglise Laroin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Cantem Nadau avec les chanteurs de L’Esquiretta et les musiciens de La Cobla.

– vente de vin chaud.

Organisé par le cercle Parlem de la ferme Guilhembaque .

Eglise Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 34 99 61

English : Chants de Noël Béarnais

German : Chants de Noël Béarnais

Italiano :

Espanol : Chants de Noël Béarnais

L’événement Chants de Noël Béarnais Laroin a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Pau