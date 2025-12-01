Chants de Noël

Rue de l’Eglise Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 18:30:00

Date(s) :

2025-12-12

ARCADIA vous propose une rencontre musicale pleine de douceur autour des chants de Noël, interprétés avec sensibilité et harmonie. Ce moment invite à la contemplation et au partage, idéal pour renouer avec la magie des fêtes à travers des voix réunies. .

Rue de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 78 59

English :

A warm moment around Christmas carols sung by the ARCADIA choir. A gentle, festive musical interlude to immerse you in the festive spirit.

L’événement Chants de Noël Cernay a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay