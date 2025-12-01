Chants de Noël, chocolat et vin chaud Place Tristan Bernard Paris

Chants de Noël, chocolat et vin chaud Date : Le

samedi 13 décembre 2025 de 16h à 17h30

Lieu : Sur la place Tristan Bernard

Ouvert à tous et gratuit

Le chœur de l’église Saint-Ferdinand des Ternes, accompagné de la talentueuse @clotilde_music, vous proposera une sélection de chants de Noël empreints de douceur, de tradition et de joie. Une belle occasion de se rassembler, de se laisser porter par les voix et de vivre un moment hors du temps, ouvert à toutes et à tous.

À l’issue du concert, le Conseil de quartier Ternes–Maillot vous offrira un temps de partage autour d’un chocolat chaud ou d’un vin chaud, pour prolonger la soirée dans une ambiance chaleureuse et festive.

Que vous veniez en famille, entre amis ou simplement pour profiter d’un instant musical, ce rendez-vous est fait pour vous.

Le samedi 13 décembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Place Tristan Bernard Place Tristan Bernard 75017 Paris

