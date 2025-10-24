Chants de Noël corses à Marignane Diana Saliceti et ses musiciens Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane

Chants de Noël corses à Marignane Diana Saliceti et ses musiciens

Vendredi 19 décembre 2025.

A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

En décembre, La Provence s’enchante au son des Chants de Noël.

Pour cette 33ème édition, Marignane accueille Diana Saliceti accompagnée de quatre brillants musiciens (instrument à cordes et voix) pour un concert Noël Corse .

Une soirée à ne pas manquer !

Chaque hiver, la Provence se pare de lumière et de musique avec la tournée magique des Chants de Noël. 34 communes accueillent 59 concerts gratuits pour célébrer la période de l’Avent.

Les églises, théâtres et salles de village deviennent les écrins d’un patrimoine musical aux mille accents Chaque concert est une invitation à la découverte des traditions et des émotions de Noël à la provençale. Ce festival itinérant incarne l’esprit de fraternité et de beauté qui anime les fêtes en Provence. Le Département des Bouches-du-Rhône met tout en œuvre pour développer l’offre culturelle et la rendre accessible à tous les Provençaux. C’est pourquoi les Chants de Noël sont gratuits et organisés sur l’ensemble du territoire.



Ainsi Diana Saliceti, auteure-compositrice et interprète nous fera partager ce que lui inspire Noël au travers de sa culture corse un répertoire entre profane et sacré pour invoquer les plus beaux rêves de paix et de solidarité, l’espoir de jours meilleurs…

Une tournée de Noël pleine d’amour, d’émotion, de transmission et de communion… .

Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In December, La Provence is enchanted by the sound of Christmas carols.

For this 33rd edition, Marignane welcomes Diana Saliceti accompanied by four brilliant musicians (string instruments and vocals) for a Corsican Christmas concert.

An evening not to be missed!

German :

Im Dezember verzaubert sich die Provence mit den Klängen der Weihnachtslieder.

Für diese 33. Ausgabe empfängt Marignane Diana Saliceti, die von vier brillanten Musikern (Streichinstrument und Gesang) begleitet wird, zu einem Konzert Weihnachten auf Korsika .

Ein Abend, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

A dicembre, la Provenza è incantata dal suono dei canti natalizi.

Per questa 33a edizione, Marignane accoglie Diana Saliceti accompagnata da quattro brillanti musicisti (strumenti a corda e voce) per un concerto Corsican Christmas .

Una serata da non perdere!

Espanol :

En diciembre, La Provenza se deja hechizar por el sonido de los villancicos.

Para esta 33ª edición, Marignane acoge a Diana Saliceti acompañada de cuatro brillantes músicos (instrumentos de cuerda y voz) para un concierto de Navidad corsa .

Una velada que no se puede perder

