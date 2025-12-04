CHANTS DE NOEL EN ESPAGNOL (VILLANCICOS ) Sète
CHANTS DE NOEL EN ESPAGNOL (VILLANCICOS ) Sète dimanche 14 décembre 2025.
CHANTS DE NOEL EN ESPAGNOL (VILLANCICOS )
98 Gd Rue Mario Roustan Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Le dimanche 14 décembre 2025 à 16h, le Coro Aficion de Balaruc-le-Vieux interprète des villancicos, chants traditionnels de Noël espagnols, à l’église des Pénitents de Sète.
Le dimanche 14 décembre 2025 à 16h, le Coro Aficion de Balaruc-le-Vieux interprète des villancicos, chants traditionnels de Noël espagnols, à l’église des Pénitents de Sète.Entrée gratuite. .
98 Gd Rue Mario Roustan Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 26 73 56 10 coroaficion.balaruc@gmail.com
English :
On Sunday December 14, 2025 at 4pm, Coro Aficion de Balaruc-le-Vieux performs villancicos, traditional Spanish Christmas carols, at the Pénitents church in Sète.
L’événement CHANTS DE NOEL EN ESPAGNOL (VILLANCICOS ) Sète a été mis à jour le 2025-12-02 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE