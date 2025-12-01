CHANTS DE NOËL EN OCCITAN Peyre en Aubrac

samedi 13 décembre 2025.

EGLISE Peyre en Aubrac Lozère

Chants de Noël en occitan à l’église d’Aumont-Aubrac par la chorale Sem d’aqui   .

EGLISE Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70 

