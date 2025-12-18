Chants de Noël Estialescq

Chants de Noël

Eglise Saint-Vincent Diacre Estialescq Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Le groupe offrira au public une sélection de chants de Noël issus du répertoire traditionnel béarnais et aussi des dernières créations du chœur. .

Eglise Saint-Vincent Diacre Estialescq 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 31 25 66

