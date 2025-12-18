Chants de Noël Estialescq
Chants de Noël Estialescq dimanche 21 décembre 2025.
Chants de Noël
Eglise Saint-Vincent Diacre Estialescq Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Le groupe offrira au public une sélection de chants de Noël issus du répertoire traditionnel béarnais et aussi des dernières créations du chœur. .
Eglise Saint-Vincent Diacre Estialescq 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 31 25 66
English : Chants de Noël
