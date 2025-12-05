Chants de Noël Rue du Temple Eymet

Chants de Noël Rue du Temple Eymet samedi 20 décembre 2025.

Rue du Temple Le Temple Eymet Dordogne

Deux heures de chants de Noël et de musique dans une ambiance décontractée, venez pour le temps que vous voulez partager ce moment conviviale.   .

Rue du Temple Le Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 26 15 45  eymetchurch@gmail.com

