Chants de Noël Joué-lès-Tours

Chants de Noël

11 Rue Aristide Briand Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 19:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Afin de vivre un moment convivial et de partage Le COMITÉ D’ANIMATION DE LA VALLÉE VIOLETTE vous invite à un concert de chants de Noël dans l’église Saint Pierre Saint Paul située au centre ville de Joué les Tours.

Les Chorales CONTRECHANT de Joué les Tours, JACQUES DE BEAUNE de Ballan-Miré et LA C

Afin de vivre un moment convivial et de partage Le COMITÉ D’ANIMATION DE LA VALLÉE VIOLETTE vous invite à un concert de chants de Noël dans l’église Saint Pierre Saint Paul située au centre ville de Joué les Tours.

Les Chorales CONTRECHANT de Joué les Tours, JACQUES DE BEAUNE de Ballan-Miré et LA CANTILÈNE du Comité d’Animation de la Vallée Violette de Joué les Tours participeront à ce concert. .

11 Rue Aristide Briand Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The COMITÉ D?ANIMATION DE LA VALLÉE VIOLETTE invites you to a concert of Christmas carols in the Saint Pierre Saint Paul church in downtown Joué les Tours.

The choirs CONTRECHANT from Joué les Tours, JACQUES DE BEAUNE from Ballan-Miré and LA C

German :

Das COMITÉ D’ANIMATION DE LA VALÉE VIOLETTE lädt Sie zu einem Konzert mit Weihnachtsliedern in der Kirche Saint Pierre Saint Paul im Stadtzentrum von Joué les Tours ein, um einen geselligen und gemeinsamen Moment zu erleben.

Die Chöre CONTRECHANT aus Joué les Tours, JACQUES DE BEAUNE aus Ballan-Miré und LA C

Italiano :

Il COMITÉ D’ANIMATION DE LA VALLÉE VIOLETTE vi invita a un concerto di canti natalizi nella chiesa di Saint Pierre Saint Paul, nel centro di Joué les Tours.

I cori CONTRECHANT di Joué les Tours, JACQUES DE BEAUNE di Ballan-Miré e LA C

Espanol :

El COMITÉ D’ANIMATION DE LA VALLÉE VIOLETTE le invita a un concierto de villancicos en la iglesia de Saint Pierre Saint Paul, en el centro de Joué les Tours.

Los coros CONTRECHANT de Joué les Tours, JACQUES DE BEAUNE de Ballan-Miré y LA C

L’événement Chants de Noël Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-11-24 par ADT 37