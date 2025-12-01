Chants de Noël Lauzun
Chants de Noël Lauzun mardi 16 décembre 2025.
Chants de Noël
dans les rues du village Lauzun Lot-et-Garonne
À l’approche des fêtes de fin d’année, venez vous immerger dans cette ambiance festive grâce aux chants de Noël organisés dans le village. Du vin chaud et des tartes de Noël vous seront proposés afin de bien commencer cette soirée féérique.
dans les rues du village Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 10 21
English : Chants de Noël
As the festive season draws nearer, come and immerse yourself in the festive atmosphere, with Christmas carols in the village. Mulled wine and Christmas tarts are on offer to get this festive evening off to a good start.
