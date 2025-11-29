Chants de Noël Le Phenix Wissembourg

Chants de Noël Le Phenix Wissembourg samedi 29 novembre 2025.

Chants de Noël Le Phenix

Avenue de la Sous Préfecture Wissembourg Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 11:30:00

fin : 2025-11-29 19:30:00

2025-11-29

Les plus beaux chants de Noël interprétés dans un cadre unique.

Dans le cadre du Marché de Noël, les plus beaux chants de Noël interprétés dans un cadre unique par Cynthia Colombo.

Avenue de la Sous Préfecture Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 animation@wissembourg.fr

English :

The most beautiful Christmas carols performed in a unique setting.

German :

Die schönsten Weihnachtslieder, vorgetragen in einem einzigartigen Rahmen.

Italiano :

I più bei canti natalizi eseguiti in un ambiente unico.

Espanol :

Los villancicos más hermosos interpretados en un marco incomparable.

