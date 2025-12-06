Chants de Noël Les Chaudières Wissembourg

Chants de Noël Les Chaudières Wissembourg samedi 6 décembre 2025.

Chants de Noël Les Chaudières

Avenue de la sous-préfecture Wissembourg Bas-Rhin

Samedi 2025-12-06 11:30:00

2025-12-20 19:30:00

2025-12-06 2025-12-20

Autour du feu de la solidarité, le groupe Les Chaudières réchauffera l’atmosphère avec leurs chants !

Avenue de la sous-préfecture Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 animation@wissembourg.fr

English :

Around the solidarity fire, the group Les Chaudières will warm up the atmosphere with their songs!

German :

Rund um das Feuer der Solidarität wird die Gruppe Les Chaudières mit ihren Liedern die Atmosphäre aufheizen!

Italiano :

Intorno al fuoco di solidarietà, il gruppo Les Chaudières riscalderà l’atmosfera con le sue canzoni!

Espanol :

Alrededor del fuego solidario, el grupo Les Chaudières calentará el ambiente con sus canciones

