Chants de Noël Les Chaudières Wissembourg samedi 6 décembre 2025.
Avenue de la sous-préfecture Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-12-06 11:30:00
fin : 2025-12-20 19:30:00
2025-12-06 2025-12-20
Autour du feu de la solidarité, le groupe Les Chaudières réchauffera l’atmosphère avec leurs chants !
Avenue de la sous-préfecture Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 animation@wissembourg.fr
English :
Around the solidarity fire, the group Les Chaudières will warm up the atmosphere with their songs!
German :
Rund um das Feuer der Solidarität wird die Gruppe Les Chaudières mit ihren Liedern die Atmosphäre aufheizen!
Italiano :
Intorno al fuoco di solidarietà, il gruppo Les Chaudières riscalderà l’atmosfera con le sue canzoni!
Espanol :
Alrededor del fuego solidario, el grupo Les Chaudières calentará el ambiente con sus canciones
L’événement Chants de Noël Les Chaudières Wissembourg a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte