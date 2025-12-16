Chants de Noël

Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Venez célébrer la magie de Noël au cœur de Monflanquin.

Un moment chaleureux et festif à partager en famille ou entre amis.

On vous attend nombreux pour une soirée pleine de douceurs et de magie.

Au programme

– Chants de Noël

– Célia et l’école de musique

– Chœur Canta Vivace

– Visite du Père Noël

– Traditionnel vin chaud

– Boissons et gourmandises

Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 05

English :

Come and celebrate the magic of Christmas in the heart of Monflanquin.

A warm and festive moment to share with family and friends.

We look forward to welcoming you for an evening full of sweetness and magic.

L’événement Chants de Noël Monflanquin a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Coeur de Bastides