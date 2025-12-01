Chants de Noël Noël celte Place de l’Eglise Auriol

Chants de Noël Noël celte

Mardi 16 décembre 2025 à partir de 19h. Place de l’Eglise Eglise Saint-Pierre Auriol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 19:00:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

En décembre, la Provence s’enchante au son des Chants de Noël. Le 16 décembre l’église Saint-Pierre à Auriol accueillera l’Ensemble Dulcisona pour un Noël Celte.

Chaque hiver, la Provence se pare de lumière et de musique avec la tournée magique des Chants de Noël.

34 communes accueillent 59 concerts gratuits pour célébrer la période de l’Avent.

Les églises, théâtres et salles de village deviennent les écrins d’un patrimoine musical aux mille accents Chaque concert est une invitation à la découverte des traditions et des émotions de Noël à la provençale. Ce festival itinérant incarne l’esprit de fraternité et de beauté qui anime les fêtes en Provence. Le Département des Bouches-du-Rhône met tout en œuvre pour développer l’offre culturelle et la rendre accessible à tous les Provençaux. C’est pourquoi les Chants de Noël sont gratuits et organisés sur l’ensemble du territoire.



Ce Noël d’inspiration celte est une expérience musicale unique qui vous plongera dans l’univers riche et vibrant des traditions celtes mêlé à la musique vocale de Grande- Bretagne. Vous apprécierez les sons envoûtants des thèmes traditionnels des pays celtes, de l’Irlande à l’Écosse, contant des récits de Noël. Pour cela, les quatre voix de l’Ensemble Dulcisona seront accompagnées par les instruments typiques du répertoire celte tels le violon, la flûte traversière ou encore l’accordéon. Une joie profonde se dégagera de ce Noël aux airs entraînants, dans les virevoltes des jigs qui incitent à la danse et les Carols de Noël vous toucheront de leurs récits poignants. Tout ceci fera naître devant vous des visions de montagnes majestueuses, de rivières sinueuses et de feux crépitants autour desquels l’on se rassemble pour fêter Noël. .

Place de l’Eglise Eglise Saint-Pierre Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

English :

In December, Provence is enchanted by the sound of Christmas carols. On December 16, Saint-Pierre church in Auriol welcomes the Ensemble Dulcisona for a Celtic Christmas.

German :

Im Dezember verzaubert sich die Provence mit dem Klang der Weihnachtslieder. Am 16. Dezember empfängt die Kirche Saint-Pierre in Auriol das Ensemble Dulcisona für eine keltische Weihnacht.

Italiano :

A dicembre la Provenza sarà incantata dal suono dei canti natalizi. Il 16 dicembre, la chiesa di Saint-Pierre ad Auriol accoglierà l’Ensemble Dulcisona per un Natale celtico.

Espanol :

En diciembre, la Provenza se dejará hechizar por el sonido de los villancicos. El 16 de diciembre, la iglesia Saint-Pierre de Auriol acogerá al Ensemble Dulcisona para una Navidad celta.

L’événement Chants de Noël Noël celte Auriol a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile