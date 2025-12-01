Chants de Noël Noël Celte Espace Culturel Maurice Brès Mollégès

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 14h. Espace Culturel Maurice Brès 261 Avenue du Comtat Mollégès Bouches-du-Rhône

En décembre, la Provence s’enchante au son des Chants de Noël

Chaque hiver, la Provence se pare de lumière et de musique avec la tournée magique des Chants de Noël. 34 communes accueillent 59 concerts gratuits pour célébrer la période de l’Avent.

Les églises, théâtres et salles de village deviennent les écrins d’un patrimoine musical aux mille accents Chaque concert est une invitation à la découverte des traditions et des émotions de Noël à la provençale. Ce festival itinérant incarne l’esprit de fraternité et de beauté qui anime les fêtes en Provence. Le Département des Bouches-du-Rhône met tout en œuvre pour développer l’offre culturelle et la rendre accessible à tous les Provençaux. C’est pourquoi les Chants de Noël sont gratuits et organisés sur l’ensemble du territoire.



Ce Noël d’inspiration celte est une expérience musicale unique qui vous plongera dans l’univers riche et vibrant des traditions celtes mêlé à la musique vocale de GrandeBretagne. Vous apprécierez les sons

envoûtants des thèmes traditionnels des pays celtes, de l’Irlande à l’Écosse, contant des récits de Noël. Pour cela, les quatre voix de l’Ensemble Dulcisona seront accompagnées par les instruments typiques du répertoire celte tels le violon, la flûte traversière ou encore l’accordéon. Une joie profonde se dégagera de ce Noël aux airs entraînants, dans les virevoltes des jigs qui incitent à la danse et les Carols de Noël vous toucheront de leurs récits poignants. Tout ceci fera naître devant vous des visions de montagnes majestueuses, de rivières sinueuses et de feux crépitants autourdesquels l’on se rassemble pour fêter Noël. .

Espace Culturel Maurice Brès 261 Avenue du Comtat Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

