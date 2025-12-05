Chants de Noël Noël d’Arménie Église Saint-Vincent Roquevaire

Chants de Noël Noël d’Arménie Église Saint-Vincent Roquevaire vendredi 5 décembre 2025.

Chants de Noël Noël d’Arménie

Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 18h. Église Saint-Vincent 5 traverse de l’Église Roquevaire Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

En décembre, la Provence s’enchante au son des Chants de Noël. Le 05 décembre l’église Saint-Vincent à Roquevaire accueillera le chœur Sahak Mesrop pour un Noël d’Arménie .

Chaque hiver, la Provence se pare de lumière et de musique avec la tournée magique des Chants de Noël.

34 communes accueillent 59 concerts gratuits pour célébrer la période de l’Avent.

Les églises, théâtres et salles de village deviennent les écrins d’un patrimoine musical aux mille accents Chaque concert est une invitation à la découverte des traditions et des émotions de Noël à la provençale. Ce festival itinérant incarne l’esprit de fraternité et de beauté qui anime les fêtes en Provence. Le Département des Bouches-du-Rhône met tout en œuvre pour développer l’offre culturelle et la rendre accessible à tous les Provençaux. C’est pourquoi les Chants de Noël sont gratuits et organisés sur l’ensemble du territoire.



À l’approche de Noël, le chœur Sahak Mesrop nous convie à un moment de partage et de recueillement, dans l’esprit de l’Avent et des traditions arméniennes. À travers des chants liturgiques, mélodies populaires et pièces poétiques, le programme déploie un riche répertoire, transmis depuis des siècles, porté par la force des voix et un accompagnement instrumental aux sonorités traditionnelles. Entre ferveur et douceur, Noël d’Arménie invite à vivre une expérience sensible et lumineuse, fidèle aux valeurs de solidarité et de célébration qui accompagnent cette période de l’année. .

Église Saint-Vincent 5 traverse de l’Église Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

English :

In December, Provence is enchanted by the sound of Christmas carols. On December 05, the Church of Saint-Vincent in Roquevaire will welcome the Sahak Mesrop choir for an Armenian Christmas.

German :

Im Dezember wird die Provence vom Klang der Weihnachtslieder verzaubert. Am 05. Dezember wird in der Kirche Saint-Vincent in Roquevaire der Chor Sahak Mesrop für eine armenische Weihnacht auftreten.

Italiano :

A dicembre, la Provenza sarà incantata dal suono dei canti natalizi. Il 5 dicembre, la chiesa di Saint-Vincent a Roquevaire accoglierà il coro Sahak Mesrop per un Natale armeno.

Espanol :

En diciembre, la Provenza se dejará hechizar por el sonido de los villancicos. El 5 de diciembre, la iglesia de Saint-Vincent de Roquevaire acogerá al coro Sahak Mesrop para una Navidad armenia.

L’événement Chants de Noël Noël d’Arménie Roquevaire a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile