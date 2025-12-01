Chants de Noël Noël en Méditerranée Théâtre de la Colonne Miramas

Chants de Noël Noël en Méditerranée

Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 17h. Théâtre de la Colonne Avenue Marcel-Paul Miramas Bouches-du-Rhône

En décembre, la Provence s’enchante au son des Chants de Noël ! Le 21 décembre 2025 à 17h, vivez la magie de Noël à Miramas, au Théâtre de la Colonne avec un concert sous le thème Noël en Méditerranée .

Chaque hiver, la Provence s’illumine de lumière et de musique avec la tournée magique des Chants de Noël. Du 1er au 21 décembre 2025, 34 communes accueillent 59 concerts gratuits pour célébrer la période de l’Avent. Ce festival itinérant, mêlant chants traditionnels et musiques festives, incarne l’esprit de fraternité et de beauté des fêtes provençales.



Les églises, théâtres et salles de village deviennent des lieux d’expression musicale aux mille accents des rythmes endiablés du flamenco aux airs méditerranéens, en passant par les chants corses et provençaux. Chaque concert est une invitation à un voyage sensoriel au cœur des traditions de Noël, dans une atmosphère de partage et de convivialité.



Cette année, Miramas accueille l’un de ces concerts au sein du Théâtre de la Colonne, sur le thème “Noël en Méditerranée”. Ce programme festif met en lumière la diversité et la richesse des traditions musicales méditerranéennes, en parcourant la Provence, l’Italie, l’Espagne, la Corse et la Grèce. Flamenco, chants napolitains, corses, grecs et provençaux se mêlent à la vielle à roue, la clarinette, l’oud, la trompette et les percussions, soutenus par la voix cristalline de Françoise Atlan. Un moment unique de célébration, de joie et de partage, qui tisse un lien entre les générations et transporte l’esprit de Noël méditerranéen dans le cœur de chacun.



Porté par le Département, cet événement gratuit permet à tous de découvrir la richesse des traditions musicales de Noël, tout en célébrant ensemble la diversité culturelle du territoire. Venez vivre un moment de musique et de convivialité qui incarne l’esprit de Noël à la provençale ! .

Théâtre de la Colonne Avenue Marcel-Paul Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In December, Provence is enchanted by the sound of Christmas carols! On December 21, 2025 at 5pm, experience the magic of Christmas in Miramas, at the Théâtre de la Colonne, with a concert on the theme: Christmas in the Mediterranean .

German :

Im Dezember verzaubert die Provence mit den Klängen der Weihnachtslieder! Am 21. Dezember 2025 um 17 Uhr erleben Sie den Zauber der Weihnacht in Miramas im Théâtre de la Colonne mit einem Konzert unter dem Motto: Noël en Méditerranée (Weihnachten im Mittelmeerraum).

Italiano :

A dicembre, la Provenza sarà incantata dal suono dei canti natalizi! Il 21 dicembre 2025 alle ore 17.00, vivete la magia del Natale a Miramas, presso il Théâtre de la Colonne, con un concerto sul tema: Natale nel Mediterraneo .

Espanol :

En diciembre, la Provenza se llenará de villancicos El 21 de diciembre de 2025 a las 17:00 h, viva la magia de la Navidad en Miramas, en el Théâtre de la Colonne, con un concierto sobre el tema Navidad en el Mediterráneo .

