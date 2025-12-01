Chants de Noël Noël Gospel Théâtre Tarascon

Chants de Noël Noël Gospel

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 19h. Théâtre 2, rue Eugène-Pelletan Tarascon Bouches-du-Rhône

En décembre, la Provence s’enchante au son des Chants de Noël ! Le 20 décembre 2025 à 19h, vivez la magie de Noël à Tarascon.

Chaque hiver, la Provence s’illumine de lumière et de musique avec la tournée magique des Chants de Noël. Du 1er au 21 décembre 2025, 34 communes accueillent 59 concerts gratuits pour célébrer la période de l’Avent. Ce festival itinérant, alliant chants traditionnels et musiques festives, incarne l’esprit de fraternité et la beauté des fêtes provençales.



Les églises, théâtres et salles de village deviennent des lieux d’expression musicale aux mille accents de la douceur des chants corses aux rythmes du gospel, en passant par les mélodies méditerranéennes ou celtiques. Chaque concert vous invite à un voyage sensoriel au cœur des traditions de Noël, dans une atmosphère de partage et de convivialité.



À Tarascon, le théâtre accueillera un concert exceptionnel de Massilia Sounds Gospel. Le groupe célèbre la puissance du gospel et la féérie de Noël à travers un concert émouvant et captivant. Leur performance rend hommage à la joie, la ferveur et la spiritualité qui unissent les cœurs en cette période de fêtes, véhiculant des valeurs de partage et de paix.



Porté par le Département, cet événement gratuit permet à tous de découvrir la richesse des traditions musicales de Noël, tout en célébrant ensemble la diversité culturelle du territoire. Venez vivre un moment de musique et de convivialité qui incarne l’esprit de Noël à la provençale ! .

Théâtre 2, rue Eugène-Pelletan Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In December, Provence is enchanted by the sound of Christmas carols! On December 20, 2025 at 7pm, experience the magic of Christmas in Tarascon.

German :

Im Dezember verzaubert die Provence zu den Klängen der Weihnachtslieder! Erleben Sie am 20. Dezember 2025 um 19 Uhr den Zauber von Weihnachten in Tarascon.

Italiano :

A dicembre, la Provenza sarà incantata dal suono dei canti natalizi! Il 20 dicembre 2025 alle 19.00, vivete la magia del Natale a Tarascon.

Espanol :

En diciembre, la Provenza se llenará de villancicos El 20 de diciembre de 2025 a las 19:00, viva la magia de la Navidad en Tarascón.

