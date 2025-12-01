Chants de Noël Noël populaire à Saint-Trophime Arles Place de la République Arles

Chants de Noël Noël populaire à Saint-Trophime Arles

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 18h. Place de la République Eglise Saint-Trophime Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

En décembre, la Provence s’enchante au son des Chants de Noël populaire à Saint-Trophime, le 13 décembre.

Chaque hiver, la Provence se pare de lumière et de musique avec la tournée magique des Chants de Noël. 34 communes accueillent 59 concerts gratuits pour célébrer la période de l’Avent.



Les églises, théâtres et salles de village deviennent les écrins d’un patrimoine musical aux mille accents Chaque concert est une invitation à la découverte des traditions et des émotions de Noël à la provençale. Ce festival itinérant incarne l’esprit de fraternité et de beauté qui anime les fêtes en Provence.



Le Département des Bouches-du-Rhône met tout en œuvre pour développer l’offre culturelle et la rendre accessible à tous les Provençaux. C’est pourquoi les Chants de Noël sont gratuits et organisés sur l’ensemble du territoire.



DISTRIBUTION

Les Voix Animées

Faustine ROUSSELET, soprano

Laurence RECCHIA, mezzo-soprano

Maximin MARCHAND, contre-ténor

Damien ROQUETTY, ténor

Mathieu BECQUERELLE, ténor

Luc COADOU, baryton-basse et direction artistique

Benjamin MELIA, galoubettambourin, musette, percussions

Pascal GALLON, flûtes, luth, guitare, cistre .

Place de la République Eglise Saint-Trophime Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

In December, Provence is enchanted by the sound of the popular Christmas carols at Saint-Trophime, on December 13.

German :

Im Dezember verzaubert die Provence mit den Klängen der beliebten Weihnachtslieder in Saint-Trophime am 13. Dezember.

Italiano :

A dicembre, la Provenza sarà incantata dal suono dei canti natalizi popolari a Saint-Trophime il 13 dicembre.

Espanol :

En diciembre, la Provenza se dejará encantar por el sonido de los villancicos populares en Saint-Trophime, el 13 de diciembre.

