Chants de Noël Noël populaire Espace des Libertés Aubagne

Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 19h. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

En décembre, la Provence s’enchante au son des Chants de Noël. À Aubagne rejoignez l’Espace des Libertés le 19 décembre pour un Noël Populaire avec Les Voix Animées.

Chaque hiver, la Provence se pare de lumière et de musique avec la tournée magique des Chants de Noël.

34 communes accueillent 59 concerts gratuits pour célébrer la période de l’Avent.

Les églises, théâtres et salles de village deviennent les écrins d’un patrimoine musical aux mille accents Chaque concert est une invitation à la découverte des traditions et des émotions de Noël à la provençale. Ce festival itinérant incarne l’esprit de fraternité et de beauté qui anime les fêtes en Provence. Le Département des Bouches-du-Rhône met tout en œuvre pour développer l’offre culturelle et la rendre accessible à tous les Provençaux. C’est pourquoi les Chants de Noël sont gratuits et organisés sur l’ensemble du territoire.



À Aubagne, à travers un répertoire éclectique où se retrouvent tour à tour des sonorités anciennes, des airs traditionnels et des thèmes populaires pour le temps de Noël, Les Voix Animées, accompagnées d’instruments aux accords festifs et chaleureux, se livrent à gosiers déployés au service de vos oreilles en quête d’harmonie, de sérénité et de joie. Un merveilleux moment musical pour petits et grands à partager avant les fêtes ! .

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

English :

In December, Provence is enchanted by the sound of Christmas carols. In Aubagne, join Espace des Libertés on December 19 for a popular Christmas with Les Voix Animées.

German :

Im Dezember wird die Provence vom Klang der Weihnachtslieder verzaubert. In Aubagne treffen Sie sich am 19. Dezember im Espace des Libertés zu einem volkstümlichen Weihnachtsfest mit Les Voix Animées.

Italiano :

A dicembre, la Provenza è incantata dal suono dei canti natalizi. Ad Aubagne, unitevi all’Espace des Libertés il 19 dicembre per un Natale popolare con Les Voix Animées.

Espanol :

En diciembre, la Provenza se deja hechizar por el sonido de los villancicos. En Aubagne, únase al Espace des Libertés el 19 de diciembre para disfrutar de una Navidad popular con Les Voix Animées.

