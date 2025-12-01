Chants de Noël Noël populaire Salle Mistral Saint-Martin-de-Crau

Chants de Noël Noël populaire

En décembre, la Provence s’enchante au son des Chants de Noël ! Le 16 décembre 2025 à 19h, vivez la magie de Noël à Saint-Martin-de-Crau, à la salle Mistral.

Les 59 concerts, très attendus, nimbent l’Avent de musiques sacrées et profanes, entre classicisme et tradition. Les chants de Noël rendent hommage aux airs traditionnels et populaires, celtes, corses, méditerranéens, arméniens et au Gospel. Le mois de décembre est celui des retrouvailles, des moments en famille et entre amis. C’est aussi une période de solidarité et de réflexion sur l’année écoulée. Que ces fêtes de fin d’année soient douces et belles, pour chacune et chacun d’entre vous ! .

Salle Mistral 310 Rue des Compagnons Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In December, Provence is enchanted by the sound of Christmas carols! On December 16, 2025 at 7pm, experience the magic of Christmas in Saint-Martin-de-Crau, at the Salle Mistral.

German :

Im Dezember verzaubert die Provence zu den Klängen der Weihnachtslieder! Erleben Sie am 16. Dezember 2025 um 19 Uhr in Saint-Martin-de-Crau im Mistral-Saal den Zauber der Weihnacht.

Italiano :

A dicembre, la Provenza sarà incantata dal suono dei canti natalizi! Il 16 dicembre 2025 alle 19.00, vivete la magia del Natale a Saint-Martin-de-Crau, presso la Salle Mistral.

Espanol :

En diciembre, la Provenza se llenará de villancicos El 16 de diciembre de 2025 a las 19:00, viva la magia de la Navidad en Saint-Martin-de-Crau, en la Salle Mistral.

