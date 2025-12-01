Chants de Noël Ouistreham
Chants de Noël Ouistreham samedi 20 décembre 2025.
Chants de Noël
Avenue de la Mer Ouistreham Calvados
2025-12-20
Sous les illuminations, laissez-vous porter par les voix et les mélodies qui font briller l’esprit des fêtes.
Avenue de la Mer Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25 info@ville-ouistreham.fr
English : Chants de Noël
Under the illuminations, let yourself be carried away by the voices and melodies that bring out the festive spirit.
