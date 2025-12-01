Chants de Noël Ouistreham

Chants de Noël

Samedi 2025-12-20 18:00:00

2025-12-21

2025-12-20

Sous les illuminations, laissez-vous porter par les voix et les mélodies qui font briller l’esprit des fêtes.

Avenue de la Mer Ouistreham 14150 Calvados

English : Chants de Noël

Under the illuminations, let yourself be carried away by the voices and melodies that bring out the festive spirit.

