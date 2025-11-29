CHANTS DE NOEL PAR THAU VOICE ACADEMIE Mèze

CHANTS DE NOEL PAR THAU VOICE ACADEMIE

Un concert magique à Mèze pour la restauration de la chapelle des PénitentsL’esprit de Noël s’invite à Mèze le dimanche 14 décembre 2025 à 15h30 avec un concert exceptionnel de chants de Noël par Thau Voice Académie, à l’Église Saint-Hilaire.Un moment de musique, d’émotion et de solidarité, dont les bénéfices seront reversés au profit de la restauration de la Chapelle des Pénitents.Sous la direction de Chantal Durbec, chanteuse, coach vocale et fondatrice de la Thau Voice Académie,cette représentation promet un véritable voyage musical au cœur de la Nativité.Petits et grands chanteurs uniront leurs voix pour faire vibrer l’église dans une harmonie lumineuse et festive.Près d’une trentaine d’artistes — enfants, adolescents et adultes — interpréteront les plus beaux chants de Noël traditionnels et contemporains, pour une atmosphère à la fois conviviale, spirituelle et artistique. .

Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 6 24 80 08 61 genevieveriere@sfr.fr

English :

Nearly thirty artists children, teenagers and adults will perform the most beautiful traditional and contemporary Christmas carols, in an atmosphere that is at once convivial, spiritual and artistic.

