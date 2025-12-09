Chants de Noël Saint-Capraise-d’Eymet
Chants de Noël Saint-Capraise-d’Eymet samedi 13 décembre 2025.
Chants de Noël
Église Saint-Capraise-d’Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Venez assister aux chants de Noël suivis d’un vin chaud et admirer notre crèche provençale. .
Église Saint-Capraise-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetessaintcapraise@gmail.com
