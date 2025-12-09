Chants de Noël Saint-Capraise-d’Eymet

Chants de Noël

Église Saint-Capraise-d’Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez assister aux chants de Noël suivis d’un vin chaud et admirer notre crèche provençale. .

Église Saint-Capraise-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetessaintcapraise@gmail.com

English : Chants de Noël

