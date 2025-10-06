Chants de Noël Chéray Saint-Georges-d’Oléron
Chants de Noël Chéray Saint-Georges-d’Oléron lundi 22 décembre 2025.
Chants de Noël
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22
2025-12-22
Chants de Noël, en présence de Sylvain Lachaise et Martin Barrigault
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02
English : Christmas carols
Christmas carols, with Sylvain Lachaise and Martin Barrigault
German : Weihnachtslieder
Weihnachtslieder, in Anwesenheit von Sylvain Lachaise und Martin Barrigault
Italiano :
Canti natalizi, in presenza di Sylvain Lachaise e Martin Barrigault
Espanol : Villancicos
Villancicos, en presencia de Sylvain Lachaise y Martin Barrigault
L’événement Chants de Noël Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes