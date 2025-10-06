Chants de Noël Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Chants de Noël

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d'Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Chants de Noël, en présence de Sylvain Lachaise et Martin Barrigault

+33 5 46 76 51 02

English : Christmas carols

Christmas carols, with Sylvain Lachaise and Martin Barrigault

German : Weihnachtslieder

Weihnachtslieder, in Anwesenheit von Sylvain Lachaise und Martin Barrigault

Italiano :

Canti natalizi, in presenza di Sylvain Lachaise e Martin Barrigault

Espanol : Villancicos

Villancicos, en presencia de Sylvain Lachaise y Martin Barrigault

