CHANTS DE PAQUES GOIGS DELS OUS

Sorède Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-07

2026-04-02

Ensemble chantons la tradition pascale les Goigs dels Ous (chants catalans) de la Farga à Lavall, de St.Jaumes al Campet entre le 2 et le 7 avril 2026.

Programme détaillé disponible en mairie (ou à télécharger ci-dessous).

Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 22 06

English :

Together let’s sing the Easter tradition the Goigs dels Ous (Catalan songs) from La Farga to Lavall, from St.Jaumes al Campet between April 2 and 7, 2026.

Detailed program available at Town Hall (or download below).

