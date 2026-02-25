CHANTS DE PAQUES GOIGS DELS OUS Sorède
CHANTS DE PAQUES GOIGS DELS OUS Sorède jeudi 2 avril 2026.
CHANTS DE PAQUES GOIGS DELS OUS
Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-02
Ensemble chantons la tradition pascale les Goigs dels Ous (chants catalans) de la Farga à Lavall, de St.Jaumes al Campet entre le 2 et le 7 avril 2026.
Programme détaillé disponible en mairie (ou à télécharger ci-dessous).
.
Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 22 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Together let’s sing the Easter tradition the Goigs dels Ous (Catalan songs) from La Farga to Lavall, from St.Jaumes al Campet between April 2 and 7, 2026.
Detailed program available at Town Hall (or download below).
L’événement CHANTS DE PAQUES GOIGS DELS OUS Sorède a été mis à jour le 2026-02-23 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE