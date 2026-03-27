Chants de révolte au XXème siècle Auditorium MA.AT Arcachon

Chants de révolte au XXème siècle

Auditorium MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Le XXe siècle, siècle des cataclysmes, n’a pas été en reste.

Les guerres, les dictatures, les injustices ont engendré une multitude de chants qui ont personnifié cet esprit de révolte de la Chanson de Craonne des mutinés de 1917 à L’Hymne des femmes du MLF (1971), en passant par Bella Ciao des résistants italiens durant la Seconde Guerre mondiale ou encore El pueblo unido jamas sera vencido , hymne de la résistance chilienne à la dictature de Pinochet… et bien d’autres.

Nous passerons en revue une douzaine de ces chants inoubliables, qui ont marqué la mémoire collective, en racontant l’histoire de leur création et en les replaçant dans leur contexte historique. .

Auditorium MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 44 44 utlarc@orange.fr

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English : Chants de révolte au XXème siècle

L’événement Chants de révolte au XXème siècle Arcachon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Arcachon