CHANTS D’HIVER ET DE FEMMES CARTE BLANCHE AU TRIO ZÉPHYR Sérignan

CHANTS D’HIVER ET DE FEMMES CARTE BLANCHE AU TRIO ZÉPHYR

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 18 – 18 – 19.5 EUR

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Le Trio Zéphyr dévoile « D’Azur et d’orage », un voyage musical porté par le souffle du vent, entre traditions méditerranéennes et élans de liberté.

Portées par les chants traditionnels de la vaste Méditerranée et par les musiques répétitives contemporaines, le Trio Zéphyr laisse le souffle du vent leur dicter des paroles imaginées, anciennes ou énigmatiques, telles une liturgie moderne. Après une résidence remarquée au Mrac de Sérignan la saison dernière, les trois musiciennes disposent d’une carte blanche pour présenter leur nouvel album D’Azur et d’orage, accompagné du chorégraphe Julio Arozarena et de ses interprètes, qui donneront mouvement et intensité à leurs pièces.

Dans ce nouvel album, nous célébrons le souffle vital, le vent qui nous guide. Celui de nos racines, celui qui traverse les terres et s’anime de liberté… Nous vous entraînons de l’Est à l’Ouest, inspirées par un Zéphyr ardent, puissant, libre et vibrant d’énergie. Une musique pensée comme une narration, un mythe premier, une légende réinventée.

Payant Réservation obligatoire .

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie

English :

The Trio Zéphyr unveils « D?Azur et d?orage », a musical journey carried by the wind, between Mediterranean traditions and freedom.

German :

Das Trio Zéphyr enthüllt « D?Azur et d’orage », eine musikalische Reise, die vom Wind getragen wird, zwischen mediterranen Traditionen und Freiheitsimpulsen.

Italiano :

Il Trio Zéphyr presenta « D’Azur et d’orage », un viaggio musicale trasportato dal soffio del vento, tra tradizioni mediterranee e impulsi di libertà.

Espanol :

El Trío Zéphyr presenta « D’Azur et d’orage », un viaje musical llevado por el soplo del viento, entre tradiciones mediterráneas e impulsos de libertad.

