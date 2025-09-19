CHANTS D’HIVER ET DE FEMMES CLOU + LUBIANA Sérignan

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 14 – 14 – 17.5 EUR

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Clou et Lubiana livrent deux univers singuliers l’une en pop française sensible, l’autre envoûtante entre kora et songwriting, aux sonorités sans frontières.

Dans un monde ordinaire, une boîte à outils ne sert jamais à composer des chansons ; dans celui de Clou, c’est exactement l’inverse. La jeune artiste parisienne façonne avec audace une chanson française teintée de pop inspirée. Ses mélodies, sublimées par une voix pure et limpide, portent des textes sensibles et incisifs. Son second album révèle naturellement des sonorités délicates et lumineuses, comme les pages d’un journal intime où s’entrelacent blessures, amitiés et histoires d’amour.

Gardienne d’un sanctuaire musical sans frontières, interprète, joueuse de kora et compositrice, Lubiana nous transporte dans un univers envoûtant nourri de sonorités venues d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord. Sa musique, fondée sur l’émotion, se déploie dans une subtile fusion entre songwriting pop et envolées aériennes.

Payant Réservation obligatoire .

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie

English :

Clou and Lubiana deliver two singular universes: one in sensitive French pop, the other bewitching between kora and songwriting, with sounds without borders.

German :

Clou und Lubiana liefern zwei einzigartige Universen: die eine einfühlsamer französischer Pop, die andere betörend zwischen Kora und Songwriting, mit grenzenlosen Klängen.

Italiano :

Clou e Lubiana offrono due universi singolari: uno nel sensibile pop francese, l’altro ammaliante tra kora e canzone d’autore, con suoni senza confini.

Espanol :

Clou y Lubiana ofrecen dos universos singulares: uno de pop francés sensible, el otro hechizante entre kora y canción de autor, con sonidos sin fronteras.

