CHANTS D’HIVER ET DE FEMMES LES AMAZONES D’AFRIQUE Sérignan

CHANTS D’HIVER ET DE FEMMES LES AMAZONES D’AFRIQUE Sérignan samedi 31 janvier 2026.

CHANTS D’HIVER ET DE FEMMES LES AMAZONES D’AFRIQUE

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 14 – 14 – 17.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Les Amazones d’Afrique, supergroupe féminin panafricain, défendent les droits des femmes avec Musow Danse, inspiré du hip-hop, de la trap et de l’électro.

Les Amazones d’Afrique représentent une force créative rassemblant des voix internationales, unissant talents et générations dans des harmonies à la fois délicates et puissantes, pour défendre les droits des femmes et des jeunes filles. Ce “supergroupe” panafricain féminin trouve son origine en 2014, lorsque trois icônes de la musique malienne et militantes sociales Mamani Keita, Oumou Sangaré et Mariam Doumbia décident de former un collectif dont le nom rend hommage à des générations de guerrières fières et courageuses. Depuis, le projet s’est élargi en intégrant de nombreuses artistes issues de tout le continent africain et de sa diaspora.

Avec leur troisième album Musow Danse, elles puisent dans le hip-hop, la trap et l’électronique pour nourrir leur engagement musical.

Payant Réservation obligatoire .

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 63 26

English :

Les Amazones d?Afrique, a pan-African women?s supergroup, defend women?s rights with Musow Danse, inspired by hip-hop, trap and electro.

German :

Die Amazonen von Afrika, eine panafrikanische weibliche Supergroup, setzen sich mit Musow Danse, das von Hip-Hop, Trap und Elektro inspiriert ist, für die Rechte der Frauen ein.

Italiano :

Les Amazones d’Afrique, un supergruppo femminile panafricano, difendono i diritti delle donne con Musow Danse, ispirata all’hip-hop, alla trap e all’electro.

Espanol :

Les Amazones d’Afrique, supergrupo panafricano de mujeres, defienden los derechos de la mujer con Musow Danse, inspirado en el hip-hop, el trap y el electro.

L’événement CHANTS D’HIVER ET DE FEMMES LES AMAZONES D’AFRIQUE Sérignan a été mis à jour le 2025-09-19 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE