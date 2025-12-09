chants d’oiseaux des bords de Vienne

Quai Alsace Lorraine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

.

Quai Alsace Lorraine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 16 05 72 groupe.chatelleraudais@lpo.fr

English : chants d’oiseaux des bords de Vienne

L’événement chants d’oiseaux des bords de Vienne Châtellerault a été mis à jour le 2025-12-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne