Chants d’oiseaux du printemps à Torpes

Torpes Doubs

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

2026-04-11

Une sortie de découverte des oiseaux du printemps et leurs chants, aux alentours du village de Torpes et le long de la rivière.

RDV à 9 h sur le parking de la mairie de Torpes. Retour prévu pour midi. Prévoir de bonnes chaussures et si possible une paire de jumelles. Inscription par SMS au 06 79 81 08 54 (attention, places limitées). .

Torpes 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 81 08 54

