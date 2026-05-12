Chants du Monde concert Jazz Eschbach-au-Val

Eschbach-au-Val

Chants du Monde concert Jazz

chemin dit Rainweg Eschbach-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 21:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Laissez-vous emporter par un voyage musical vibrant et chaleureux, entre jazz, musiques du monde et improvisations pleines d’émotion. Un moment unique de partage et de complicité artistique, porté par deux musiciens talentueux aux univers riches et inspirants.

Landry BIABA, guitariste et chanteur, et Jean-Martin MEYER, accordéoniste, vous proposent un voyage autour du Monde, avec des chants ornés d’improvisations complices et créatives.

Landry Biaba est un artiste altruiste et généreux évoluant hors du temps et de toute contrainte musicale. Ses années passées sur les scènes africaines, européennes et ses études au Conservatoire de Strasbourg (chant jazz et musiques improvisées) en font un artiste atypique, mêlant diverses sonorités et des musiques d’Afrique. Sur son chemin de belles rencontres Rodolphe Burger, Maxime Le Forestier, Césaria Evora, Lokua Kansa …

Multi-instrumentiste et chef d’orchestre, Jean-Martin Meyer a initialement une formation d’accordéoniste (son professeur était Michel Hausser). Il pratique avec autant de passion le jazz, le classique ou le folk international. Ses improvisations sont à l’image de son répertoire éclectiques et originales.

De leur rencontre (à l’occasion de concerts en mémoire du Dr Albert Schweitzer en 2025, avec la soprano Aminta Marie Dupuis), est née une belle collaboration jazz.

Laissez-vous emporter par un voyage musical vibrant et chaleureux, entre jazz, musiques du monde et improvisations pleines d’émotion. Un moment unique de partage et de complicité artistique, porté par deux musiciens talentueux aux univers riches et inspirants. .

chemin dit Rainweg Eschbach-au-Val 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 37 85 20 40 christelle.larochette@ac-strasbourg.fr

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English :

Let yourself be carried away by a warm, vibrant musical journey, between jazz, world music and emotionally-charged improvisations. A unique moment of sharing and artistic complicity, brought to life by two talented musicians from rich and inspiring worlds.

L’événement Chants du Monde concert Jazz Eschbach-au-Val a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de la vallée de Munster