CHANTS DU MONDE et IMPROVISATION

GRENIER A SEL Avallon Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Chant, créativité, improvisation et un voyage à travers les chansons de différentes traditions .

GRENIER A SEL Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté elisaulian@gmail.com

English : CHANTS DU MONDE et IMPROVISATION

German : CHANTS DU MONDE et IMPROVISATION

Italiano :

Espanol :

L’événement CHANTS DU MONDE et IMPROVISATION Avallon a été mis à jour le 2025-11-01 par Office de Tourisme du Grand Vézelay