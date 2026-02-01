Chants du monde Ecole de musique et théâtre Maison Pignal Livron-sur-Drôme
samedi 28 février 2026.
Chants du monde
Ecole de musique et théâtre Maison Pignal 17 Rue des Renoncees Livron-sur-Drôme Drôme
Début : 2026-02-28 13:30:00
fin : 2026-02-28 16:00:00
2026-02-28
Atelier découverte avec Talia Ferreira chants du monde.
Ecole de musique et théâtre Maison Pignal 17 Rue des Renoncees Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 38 70 ecoledemusique@mairie-livron.fr
English : Chants du monde
Discovery workshop with Talia Ferreira: songs of the world.
