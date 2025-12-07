Chants du monde pour célébrer Noël et l’hiver Chapelle de Penvern Trébeurden
Chapelle de Penvern 21 rue de Keralegan Trébeurden Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
2025-12-07
Deux chorales de Lannion, Sabor Hispano Americano et la Chorale Rive Gauche, interpréteront des chants du monde provenant d’Amérique du Sud, d’Europe et d’Afrique. .
