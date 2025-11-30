Chants et chansons de Noël village du Père Noël, parking devant l’Office de tourisme Hombourg-Haut

Chants et chansons de Noël

village du Père Noël, parking devant l'Office de tourisme 19 rue de Metz Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Mardi 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-12-07 15:45:00

Date(s) :

2025-11-30 2025-12-07 2025-12-23

Les lutins font une pause dans leur travail pour chanter avec les enfants, dans leur atelier. Gratuit sur inscription préalable auprès de l’Office de tourisme.Enfants

0 .

village du Père Noël, parking devant l’Office de tourisme 19 rue de Metz Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

English :

The elves take a break from their work to sing with the children in their workshop. Free with prior registration at the Tourist Office.

German :

Die Wichtel machen eine Pause von ihrer Arbeit, um in ihrer Werkstatt mit den Kindern zu singen. Kostenlos nach vorheriger Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Gli elfi fanno una pausa dal loro lavoro per cantare con i bambini nel loro laboratorio. Gratuito, previa registrazione presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Los elfos hacen una pausa en su trabajo para cantar con los niños en su taller. Gratis previa inscripción en la Oficina de Turismo.

