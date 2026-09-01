Chants et danses du Moyen-Age et de la Renaissance en costume Église Saint-Martin Bretteville-sur-Ay
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Bretteville-sur-Ay
Informations pratiques
Bretteville-sur-Ay
Chants et danses du Moyen-Age et de la Renaissance en costume
Église Saint-Martin Rue du Bourg Bretteville-sur-Ay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées du patrimoine :
Chants et danses françaises et italiennes du bas Moyen-Âge et de la Renaissance en costume de cour.
Première partie : chants séfarades, italiens, français, anglais, sous la direction de katy SZABO.
Deuxième partie : danses de cour des années 1588 à 1650 en vogue dans les cours françaises et italiennes. Maîtresse à danser : Catherine LEFAIVRE.
Tout public. Prix libre pour participation aux frais. .
Église Saint-Martin Rue du Bourg Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 6 42 00 89 08 les.bergamasques.de.la.baie@gmail.com
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English : Chants et danses du Moyen-Age et de la Renaissance en costume
L’événement Chants et danses du Moyen-Age et de la Renaissance en costume Bretteville-sur-Ay a été mis à jour le 2026-09-10 par Côte Ouest Centre Manche
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