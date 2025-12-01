Chants et musique de Noël par La Capouliero Chapelle de l’Annonciade Martigues

Chants et musique de Noël par La Capouliero

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 17h. Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Les musiciens de la Capouliero vous convient à cette aventure musicale dans la magnifique chapelle baroque de L’Annonciade en centre-ville de Jonquières.

Partagez avec eux leur passion des arts et traditions populaires de Provence.

Entrée libre.

En Provence, le 24 décembre, après le gros souper, en dégustant les 13 desserts et en attendant minuit, on chante, on entonne les vieux Noëls d’autrefois, on se remémore les chants qui ont bercé notre enfance, et tous ceux que nous ont transmis les anciens.



La Capouliero est une association incontournable dans la vie de la cité Martégale.

Une passion commune les anime Les Arts et Traditions Populaires de Provence et en particulier le chant, la danse et la musique.



La Capouliero reste impliquée dans tout ce qui concerne la culture d’OC.

Elle a su évoluer avec son époque et donne une image d’un folklore dépoussiéré.

Dans un monde en quête de références identitaires, elle est porteuse de repères indispensables tels que pluralisme, tolérance… .

Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 78 20 la.capouliero@gmail.com

English :

The musicians of the Capouliero invite you to this musical adventure in the magnificent baroque chapel of L’Annonciade in the centre of Jonquières.

Share with them their passion for the popular arts and traditions of Provence.

Free admission.

German :

Die Musiker von La Capouliero laden Sie zu diesem musikalischen Abenteuer in die wunderschöne Barockkapelle L’Annonciade im Stadtzentrum von Jonquières ein.

Teilen Sie mit ihnen ihre Leidenschaft für die Volkskunst und Traditionen der Provence.

Eintritt frei.

Italiano :

I musicisti del Capouliero vi invitano a questa avventura musicale nella magnifica cappella barocca dell’Annonciade, nel centro di Jonquières.

Condividete con loro la passione per le arti e le tradizioni popolari della Provenza.

Ingresso libero.

Espanol :

Los músicos del Capouliero le invitan a esta aventura musical en la magnífica capilla barroca de L’Annonciade, en el centro de Jonquières.

Comparta con ellos su pasión por las artes populares y las tradiciones de la Provenza.

Entrada gratuita.

L’événement Chants et musique de Noël par La Capouliero Martigues a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme de Martigues