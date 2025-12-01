Chants et musique de Noël Place d’Armes Vitry-le-François
Chants et musique de Noël Place d’Armes Vitry-le-François dimanche 21 décembre 2025.
Place d’Armes Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
2025-12-21
Avec la participation de chorales du Pays Vitryat. De 15h à 17h.Tout public
Place d’Armes Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 6 07 99 98 87
English : Chants et musique de Noël
With the participation of choirs from the Pays Vitryat. From 3pm to 5pm.
German :
Mit der Teilnahme von Chören aus dem Pays Vitryat. Von 15 Uhr bis 17 Uhr.
Italiano :
Con la partecipazione di cori della regione di Vitryat. Dalle 15.00 alle 17.00.
Espanol :
Con la participación de coros de la región de Vitryat. De 15.00 a 17.00 horas.
