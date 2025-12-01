Chants et musiques de Noel par le Roudelet Felibren Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren Marseille 13e Arrondissement

Chants et musiques de Noel par le Roudelet Felibren

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 17h. Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Chants et musiques traditionnelles par les musiciens et la chorale du Roudelet Felibren.

Au cœur des traditions de Provence, le concert organisé par le Roudelet Felibren vous propose entre chants et musiques de Noêl, de déguster à la buvette quelques douceurs traditionnelles.





En famille ou entre amis, une soirée chaleureuse et réconfortante comme le Roudelet sait les organiser. Ouverture des portes à 16h.

Entrée gratuite, participation au chapeau.





Un concert pour lesquel point n’est besoin d’acheter de ticket, mais où le public est invité à rémunérer, à la fin, en donnant au chapeau. C’est une autre façon de soutenir le Roudelet Felibren et l’ensemble de ses bénévoles.





Ouverture des portes à partir de 16h .

English :

Traditional songs and music by musicians and the Roudelet Felibren choir.

