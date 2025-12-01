Chants et musiques de Noël

1 rue de Walbach Wihr-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-17 18:30:00

fin : 2025-12-17 20:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Concert-audition Chants et Musiques de Noël par les élèves de l’Ecole de Musique de la Vallée de Munster, agrémenté d’une dégustation de vins et bredalas. Jus de fruits locaux et mannalas pour les enfants.

Concert-audition Chants et Musiques de Noël par les élèves de l’Ecole de Musique de la Vallée de Munster, agrémenté d’une dégustation de vins et bredalas.

Jus de fruits locaux et mannalas pour les enfants. .

1 rue de Walbach Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 03 96 domaine@vins-schoenheitz.fr

English :

Concert-audition Christmas songs and music by pupils of the Munster Valley Music School, accompanied by wine and bredalas tasting. Local fruit juices and mannalas for children.

German :

Hörkonzert Weihnachtslieder und -musik mit den Schülern der Musikschule des Münstertals, begleitet von einer Wein- und Bredalasprobe. Lokale Fruchtsäfte und Mannalas für die Kinder.

Italiano :

Concerto-audizione Canti e musiche di Natale degli studenti della Munster Valley Music School, accompagnato da degustazione di vino e bredalas. Succhi di frutta locali e mannalas per i bambini.

Espanol :

Concierto-audición Canciones y Música de Navidad a cargo de alumnos de la Escuela de Música del Valle de Munster, acompañado de degustación de vinos y bredalas. Zumos de frutas locales y mannalas para los niños.

L’événement Chants et musiques de Noël Wihr-au-Val a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme de la vallée de Munster