Chants et poésies Dondas

Eglise Saint-Julien-de-la-Serre Dondas Lot-et-Garonne

Spectacle « l’Inédit » dans l’église Saint-Julien-de-la-Serre à Dondas. Du chant et de la poésie avec Fabien PROU, Christelle GUEGUEN et Jean GARCIA.

Eglise Saint-Julien-de-la-Serre Dondas 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 42 97

English : Chants et poésies

L’Inédit » show in the Saint-Julien-de-la-Serre church in Dondas. Singing and poetry with Fabien PROU, Christelle GUEGUEN and Jean GARCIA.

German : Chants et poésies

Aufführung « l’Inédit » in der Kirche Saint-Julien-de-la-Serre in Dondas. Gesang und Poesie mit Fabien PROU, Christelle GUEGUEN und Jean GARCIA.

Italiano :

Spettacolo « L’Inédit » nella chiesa di Saint-Julien-de-la-Serre a Dondas. Canto e poesia con Fabien PROU, Christelle GUEGUEN e Jean GARCIA.

Espanol : Chants et poésies

Espectáculo « L’Inédit » en la iglesia Saint-Julien-de-la-Serre de Dondas. Canto y poesía con Fabien PROU, Christelle GUEGUEN y Jean GARCIA.

