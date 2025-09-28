Chants et poésies Dondas
Chants et poésies dimanche 28 septembre 2025.
Eglise Saint-Julien-de-la-Serre Dondas
Spectacle « l’Inédit » dans l’église Saint-Julien-de-la-Serre à Dondas. Du chant et de la poésie avec Fabien PROU, Christelle GUEGUEN et Jean GARCIA.
Eglise Saint-Julien-de-la-Serre Dondas 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 42 97
English : Chants et poésies
L’Inédit » show in the Saint-Julien-de-la-Serre church in Dondas. Singing and poetry with Fabien PROU, Christelle GUEGUEN and Jean GARCIA.
German : Chants et poésies
Aufführung « l’Inédit » in der Kirche Saint-Julien-de-la-Serre in Dondas. Gesang und Poesie mit Fabien PROU, Christelle GUEGUEN und Jean GARCIA.
Italiano :
Spettacolo « L’Inédit » nella chiesa di Saint-Julien-de-la-Serre a Dondas. Canto e poesia con Fabien PROU, Christelle GUEGUEN e Jean GARCIA.
Espanol : Chants et poésies
Espectáculo « L’Inédit » en la iglesia Saint-Julien-de-la-Serre de Dondas. Canto y poesía con Fabien PROU, Christelle GUEGUEN y Jean GARCIA.
