Chants et sketchs La Calabadoure Cloyes-les-Trois-Rivières

Salle des fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
2025-11-30 14:30:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
L’Association La Calabadoure se produit sur scène pour des chants et sketchs. Vente de boissons et crêpes sur place. Entrée libre au chapeau.
Salle des fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Association La Calabadoure performs songs and sketches. Drinks and crêpes on sale. Free entry by hat.
