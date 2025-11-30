Chants et sketchs La Calabadoure Cloyes-les-Trois-Rivières

Chants et sketchs La Calabadoure

Salle des fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Début : 2025-11-30 14:30:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

L’Association La Calabadoure se produit sur scène pour des chants et sketchs. Vente de boissons et crêpes sur place. Entrée libre au chapeau.

Salle des fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 63 32 09 19

Association La Calabadoure performs songs and sketches. Drinks and crêpes on sale. Free entry by hat.

