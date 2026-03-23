CHANTS GRÉGORIENS À FONTFROIDE Narbonne

CHANTS GRÉGORIENS À FONTFROIDE

RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne Aude

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 17:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Quand les voix résonnent à Fontfroide, l’émotion est immédiate. Dans l’église de l’abbaye, le chant grégorien prend une dimension unique chaque note semble flotter dans l’espace, portée par une acoustique exceptionnelle qui enveloppe le public et transforme l’écoute en une véritable expérience.

Pour ce concert, Fontfroide accueillera les Chantres du Thoronet, un ensemble reconnu et admiré pour la beauté et la justesse de ses interprétations. Leurs voix, puissantes et profondément apaisantes, donnent toute sa force à ces chants anciens, et offrent un moment de musique inoubliable.

Plus qu’un concert, c’est un moment à vivre pleinement. La rencontre entre un lieu hors du commun, une musique intemporelle et des interprètes remarquables crée une atmosphère rare, presque hors du temps. Un rendez-vous à ne pas manquer, pour se laisser porter par la beauté des voix et vivre une émotion intense.

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RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 11 08

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English :

When voices resonate at Fontfroide, the emotion is immediate. In the abbey church, Gregorian chant takes on a unique dimension: each note seems to float in space, carried by exceptional acoustics that envelop the audience and transform listening into a true experience.

For this concert, Fontfroide welcomes Les Chantres du Thoronet, an ensemble renowned and admired for the beauty and accuracy of its interpretations. Their voices, powerful and deeply soothing, give full force to these ancient chants, and offer an unforgettable moment of music.

More than a concert, this is a moment to be experienced to the full. The encounter between an extraordinary venue, timeless music and remarkable performers creates a rare, almost timeless atmosphere. A not-to-be-missed event, to let yourself be carried away by the beauty of the voices and experience intense emotion.

L’événement CHANTS GRÉGORIENS À FONTFROIDE Narbonne a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi