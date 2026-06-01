Chants, histoires et récits des marais Méautis samedi 27 juin 2026.

Méautis

Chants, histoires et récits des marais

Église Méautis Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez découvrir un moment poétique et chaleureux, où le territoire et ses habitants deviennent la matière vivante d’une oeuvre collective. .

Église Méautis 50500 Manche Normandie +33 6 83 52 22 73

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English : Chants, histoires et récits des marais

L’événement Chants, histoires et récits des marais Méautis a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Baie du Cotentin