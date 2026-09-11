Chants: l’Atelier volant, Ateliers de technochimie, Ivry-sur-Seine
dimanche 20 septembre 2026 · Ateliers de technochimie · Ivry-sur-Seine
Informations pratiques
Chants: l’Atelier volant Dimanche 20 septembre, 16h30 Ateliers de technochimie Val-de-Marne
Au chapeau, réservation obligatoire, jauge limitée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Les Ateliers de Technochimie, un lieu ivryen chargé de son histoire industrielle et familiale vous invitent à découvrir leur belle usine: les machines, les stocks, les fours. Ces dernières années, l’usine devient également un berceau de création théâtrale !
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Atelier Volant vous chantera ses chants ouvriers !
Ateliers de technochimie 4 rue du Colombier 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « atelier.volant@etik.com »}]
Concert de chants ouvriers
© Bénédicte Fillon
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