Chants: l’Atelier volant, Ateliers de technochimie, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Chants: l’Atelier volant Dimanche 20 septembre, 16h30 Ateliers de technochimie Val-de-Marne

Au chapeau, réservation obligatoire, jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les Ateliers de Technochimie, un lieu ivryen chargé de son histoire industrielle et familiale vous invitent à découvrir leur belle usine: les machines, les stocks, les fours. Ces dernières années, l’usine devient également un berceau de création théâtrale !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Atelier Volant vous chantera ses chants ouvriers !

Ateliers de technochimie 4 rue du Colombier 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « atelier.volant@etik.com »}]

Concert de chants ouvriers

© Bénédicte Fillon