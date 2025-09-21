Chants liturgiques et populaires arméniens en l’église Apostolique Arménienne Sainte-Marie Mère-de-Dieu Église apostolique arménienne Sainte-Marie Issy-les-Moulineaux

Chants liturgiques et populaires arméniens en l’église Apostolique Arménienne Sainte-Marie Mère-de-Dieu Dimanche 21 septembre, 16h00 Église apostolique arménienne Sainte-Marie Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les chanteurs seront accompagnés à l’orgue et divers instruments arméniens dont le duduk.

Église apostolique arménienne Sainte-Marie 6 avenue Bourgain 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com Consacrée en 1975, l’église est inscrite au sein d’un édifice contemporain qui abrite également un Centre Culturel. Le décor rappelle l’origine de l’église apostolique, ses rituels et son ancienneté. RER C Issy-Ville; métro ligne 12 station « Mairie d’Issy »

